Lipsia-Napoli: come vedere la partita

Non ci sono buone notizie per tifosi del Napoli. Il match di Europa League tra gli azzurri ed il Lipsia, in programma giovedì 22 febbraio alle ore 19,00 non sarà trasmesso in chiaro in tv.

La partita, infatti, andrà in onda su Sky Sport per gli abbonati alla pay tv satellitare. C'è però anche una via alternativa per i non abbonati: i principali incontri della UEFA Europa League in onda su Sky Sport HD, infatti, sono in diretta anche su NOW TV, con commento in italiano e senza contratto.

E' possibile guardare le partite di Europa League su NOW TV con commento in italiano senza contratto scegliendo fra le seguenti opzioni:

- Pass Sport giornaliero a 6,99€ (Disponibile se si ha già un Ticket mensile Cinema, Serie Tv o Intrattenimento o il periodo di prova attivo)

- Pass Sport 7 giorni a 10,99€;

- Ticket Sport a 29,99€ al mese che include tutti i principali eventi sportivi.