Luca Toni: "Lewandowski vuole lasciare il Bayern. Il Napoli potrebbe provarci"

Luca Toni, ex centravanti del Bayern Monaco e della Nazionale italiana campione del Mondo 2006 ha parlato ai microfoni di "GazzaMercato" del futuro di Robert Lewandowski e del calciomercato del Napoli.

"Le pretendenti allo scudetto hanno ancora tanto mercato a disposizione per rinforzarsi al meglio e dare battaglia alla Juventus. Sarebbe bello se il Napoli riuscisse a fare un gran colpo. Anche perché altrimenti i bianconeri, grazie anche a Cristiano Ronaldo, potranno veramente creare un abisso incolmabile con le dirette concorrenti. L’attaccante è colui che porta entusiasmo e fa sognare. So da Rummenigge che Lewandowski vuole cambiare aria, magari De Laurentiis, visto che il Napoli è la rivale più attrezzata e pronta, potrebbe provare a prenderlo. Con uno come lui davanti non solo farebbe meritatamente gioire la piazza, ma colmerebbe il gap con i bianconeri per puntare forte allo Scudetto a suon di gol", ha dichiarato Toni.