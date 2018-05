Leno al Napoli, l'intermediario: "Trattativa in corso, si può chiudere"

Fabio Parisi, intermediario tra il Napoli ed il portiere tedesco del Bayer Leverkusen Bernd Leno, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha sottolineato che la trattativa che potrebbe portare l'estremo difensore in azzurro è ancora aperta.

"Stiamo lavorando – ha spiegato l'intermediario – la trattativa è in corso e bisogna limare dei dettagli. Non è una cosa risolvibile in poco tempo, ma si potrebbe chiudere tutto prima dell’inizio del ritiro".

"Leno – va ancora avanti Parisi – è una delle prime scelte del Napoli. Rui Patricio insieme? No, non possono ritrovarsi insieme a vestire la maglia azzurra. C’è una clausola rescissoria intorno ai 28 milioni di euro, ma si può chiudere anche a meno".

E a proposito dei contratti che il Napoli offre ai calciatori, notoriamente complessi, Parisi aggiunge: "Bisogna lavorarci sopra, la dirigenza e gli agenti di Leno dovranno venirsi incontro, c’è la possibilità di raggiungere l’accordo".