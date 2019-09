Lecce-Napoli 1-4: Llorente trascina ancora gli azzurri

Il Napoli espugna il campo del Lecce per 4-1 e inanella la terza vittoria di fila in otto giorni tra campionato e coppa. Gli azzurri vincono in maniera relativamente tranquilla in Puglia, con un Llorente nuovamente sugli scudi.

Lo spagnolo apre e chiude la girandola dei gol, inframezzata dalla rete di Insigne su calcio di rigore e dalla splendida marcatura di Fabian Ruiz ad inizio ripresa. Di Mancosu su calcio di rigore la rete della bandiera dei padroni di casa.

Da sottolineare anche il ritorno da titolare di Milik, impiegato proprio al fianco di Llorente, e di Ghoulam, apparso in discreta forma. Mercoledì si torna già in campo contro il Cagliari al San Paolo con Dries Mertens, rimasto a riposo quest'oggi, a caccia di Maradona nella classifica all time dei bomber azzurri.