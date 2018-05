CALCIOMERCATO NAPOLI - Si tratta Paredes con lo Zenit: è l'alternativa a Jorginho?

Approfondimenti Osservatori azzurri in Perù per due baby fenomeni argentini

A darne notizia è stato Gianluca Di Marzio: il Napoli sta pressando lo Zenit per avere Leandro Paredes, 23enne argentino che in Italia ha già giocato sia a Verona (sponda Chievo) che alla Roma.

Il talentuoso centrocampista è uno dai calciatori in ascesa nell'albiceleste, sebbene non sia stato convocato per i prossimi mondiali in Russia. Classe '94, ha man mano arretrato il suo raggio d'azione, ed occupa adesso – con ottimi risultati – la posizione di regista che nel Napoli è stata di fatto di Jorginho.

"La certezza del nuovo allenatore, Carlo Ancelotti, adesso i primi movimenti di calciomercato per costruire la squadra della prossima stagione. Il Napoli è su Leandro Paredes – spiega Di Marzio – centrocampista ex Roma ora allo Zenit: primi contatti tra club già avviati, disponibilità a trattare su una base di 30, massimo 35 milioni di euro".

A quanto pare non c’è stato ancora alcun contatto tra il Napoli e l’agente, ma è altamente probabile che il giocatore possa gradire l'eventuale destinazione. Sicuramente un acquisto possibile, soprattutto se dovessero confermarsi le voci che vogliono Jorginho in Inghilterra, al Manchester City del suo estimatore Guardiola oppure al Chelsea nel caso dovesse diventarne allenatore Maurizio Sarri.