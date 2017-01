CALCIOMERCATO NAPOLI - Ufficiale Leandrinho: il tweet di De Laurentiis

Leandrinho è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Ad ufficializzare il tutto è stato il club partenopeo sul proprio sito.

Anche il Presidente Aurelio De Laurentiis ha dato il benvenuto al nuovo acquisto via Twitter.

LA SCHEDA DI LEANDRINHO - Leandro Henrique do Nascimento, detto Leandrinho, è nato a Ribeirao Claro, in Brasile, l’11 ottobre 1998. Dopo aver giocato tra anni nelle giovanili dell'Ituano, il passaggio al Ponte Preta con 8 presenze nel campionato brasiliano. Ha giocato anche una partita nella Copa Sudamericana. Con la Nazionale carioca Under 17 ha giocato 13 partite segnando 10 gol e vincendo il campionato sudamericano Under 17 nel 2015, in Paraguay.