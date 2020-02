Leandrinho saluta di nuovo Napoli: va in prestito al Bragantino

Leandrinho lascia il Napoli, in prestito. L'attaccante brasiliano 21enne, di proprietà del club di De Laurentiis ma di fatto oggetto misterioso oramai da tre anni, torna nuovamente in Brasile.

Con la formula del prestito il calciatore andrà a rinforzare le fila del Bragantino, club col quale si sta già allenando da qualche giorno.

Manca ancora l'ufficialità ma il trasferimento dell'azzurro è cosa fatta.

Leandrinho già nella scorsa stagione venne mandato in prestito all'Atletico Mineiro, dove collezionò soltanto tre presenze senza mai andare in gol.