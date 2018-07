Lazio-Napoli, azzurri favoriti secondo i 'bookie' per una vittoria all'esordio

Il Napoli è favorito sulla Lazio nel match d'esordio in programma alla prima giornata di campionato. I 'bookmakers' sono infatti fiduciosi sul successo degli azzurri di Ancelotti all'esordio.

Una vittoria dei partenopei all'Olimpico per Snai è quotata 2,35, contro il 2,95 per il successo dei padroni di casa ed il 3,40 per un pareggio.