Lazio-Napoli, Meret non convocato: c'è il baby Daniele

Saranno molte le assenze per Rino Gattuso in vista del match contro la Lazio. Il tecnico del Napoli, infatti, dovrà rinunciare a Meret, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Younes e Mertens, non convocati.

Nell'ultima seduta di allenamento, terapie per Maksimovic, lavoro in palestra per Meret e Ghoulam e personalizzato per Koulibaly. Younes non si è allenato perchè ha ancora la febbre.

Figura nell'elenco, invece, il baby portiere della Primavera Antonio Daniele.

Questi i convocati per la trasferta nella Capitale: Allan, Callejon, Daniele, Di Lorenzo, Elmas, Fabian, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Mario Rui, Milik, Ospina, Tonelli, Zielinski.