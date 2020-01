Allenamenti verso Lazio-Napoli, terapie e differenziato per Maksimovic e Koulibaly

Riprendono subito i lavori in casa Napoli dopo la pesante sconfitta maturata ieri con l'Inter al San Paolo.

Gli azzurri preparano la trasferta di sabato all'Olimpico contro la Lazio, in programma sabato prossimo 11 gennaio alle 18.

Se la prestazione di una difesa estremamente rimaneggiata è stata nel match di ieri piuttosto preoccupante, non confortano le notizie dall'infermeria alla ripresa degli allenamenti: terapie per Maksimovic, lavoro personalizzato per Koulibaly, fermo del tutto il lungodegente Ghoulam per uno stato influenzale

A proposito degli allenamenti, la squadra stamane si è divisa in due gruppi, uno costituito da coloro che hanno giocato dall'inizio contro l'Inter, che hanno svolto lavoro di scarico in palestra, e l'altro composto dai restanti uomini della rosa questi impegnati in torelli e attvazione. Dopo, seduta tecnico-tattica ed esercitazioni su possesso palla, con infine una partitina a campo ridotto.