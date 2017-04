Lazio-Napoli, all'Olimpico fischia Irrati

Sarà Massimiliano Irrati ad arbitrare Lazio-Napoli, posticipo domenicale di campionato decisivo per la lotta Champions.

Il fischietto toscano dirigerà il match dell'Olimpico proprio come l'anno scorso, quando sospese l'incontro per alcuni minuti per cori di discriminazione razziale nei confronti dell'azzurro Koulibaly.

I tifosi partenopei ricordano bene Irrati anche per Udinese-Napoli, gara in cui fu espulso Gonzalo Higuain.

Questi gli altri componenti della sestina arbitrale di domenica: Meli e Crispo assistenti, Passeri quarto uomo, Mazzoleni e Calvarese addizionali.