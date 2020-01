Lazio-Napoli, le interviste. Gattuso: "Non ha sbagliato Ospina, ho sbagliato io"

Queste le interviste rilasciate dai tesserati azzurri al termine della sconfitta subita a Roma contro la Lazio.

Gattuso: "Ci siamo mossi bene, la squadra è in crescita. Abbiamo tenuto una squadra come la Lazio sotto controllo. Bisogna bruciare le tappe e continuare a migliorare. Devo dire ai ragazzi che questa è la strada per migliorare. Ospina non ha sbagliato, ho sbagliato io. Lui ha fatto semplicemente quello che gli chiedo io durante la settimana, i portieri che giocano con i piedi sono un valore aggiunto della squadra. Ci ha fatto uscire per 15 volte dalla pressione, però si nota solo l'errore. Ora non dobbiamo guardare la classifca ma pensare a migliorare, a vincere le partite.