Lazio-Napoli 1-4: gli azzurri sbancano l'Olimpico con MaraMertens

Il Napoli sbanca anche l'Olimpico e mantiene la vetta della classifica in coabitazione con la Juventus. Gli azzurri non falliscono l'appuntamento con il primo scontro diretto della stagione e battono la Lazio a domicilio con un roboante 4-1.

Dopo un primo tempo in salita, con la rete di De Vrij che porta avanti i padroni di casa, Hamsik e compagni si scatenano nella ripresa, ribaltando la gara ed annichilendo la squadra di Inzaghi. Il pareggio arriva ad opera di Koulibaly al 54', poi in cinque minuti prima Callejon e poi Mertens chiudono la gara.

Prodezza alla Maradona per il folletto belga, che beffa con un incredibile pallonetto Strakosha. Nel finale c'è spazio anche per il primo gol in campionato con la maglia del Napoli di Jorginho, che trasforma durante il recupero un penalty concesso per fallo di Parolo su Zielinski. Grande sfortuna per i biancocelesti, che nel corso dell'incontro hanno perso per infortunio Bastos, De Vrij e Basta.