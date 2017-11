CALCIOMERCATO NAPOLI - Laxalt l'uomo giusto per le corsie

Diego Laxalt potrebbe essere l'uomo giusto al momento giusto per il Napoli. Il nome dell'esterno uruguaiano del Genoa, già accostato agli azzurri in passato, torna di grande attualità in vista di gennaio.

Laxalt, 24 anni, fa della duttilità e dello spirito di abnegazione il suo punto di forza. L'ex Inter, Bologna ed Empoli, infatti, può ricoprire indifferentemente il ruolo di esterno basso e alto, sia a sinistra che a destra.

Una dote non da poco, visto che al Napoli potrebbe far comodo come sostituto momentaneo dell'infortunato Ghoulam, ma anche come alternativa sulle fasce per il reparto avanzato.

A completare il tutto la giovane età ed i grandi margini di crescita, attributi sempre fondamentali nelle scelte del club di De Laurentiis.

Per strappare comunque Laxalt al Genoa già a gennaio occorerebbe un discreto investimento economico, che potrebbe aggirarsi sui 15 milioni di euro. Per abbassare l'eventuale 'cash', però, nell'operazione potrebbero essere coinvolte anche alcune contropartite tecniche come Tonelli e Giaccherini.