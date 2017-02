Stadio San Paolo, quasi ultimati i lavori per Napoli-Real Madrid | LE FOTO

Ultimi accorgimenti al San Paolo in vista di Napoli-Real Madrid, l'attesissimo match di Champions League in programma martedì 7 marzo.

Nel ventre dell'impianto di Fuorigrotta si lavora incessantemente per il completamento del primo lotto di interventi. Tra le zone interessate dalle novità gli spogliatoi ed i bagni della squadra ospite, il tunnel centrale che dagli spogliatoi porta sul terreno di gioco e la Tribuna Stampa, oltre all'impianto antincendio.

"Questo è soltanto un primo test per il San Paolo - spiega l'assessore comunale allo Sport Ciro Borriello - . C'è un appuntamento importante la settimana prossima, ma gli interventi li avremmo effettuati comunque, come da richiesta della Uefa. Stiamo rispettando regolarmente il cronoprogramma. Siamo ormai agli sgoccioli con i lavori. Tutto sarà completato per questo straordinario evento calcistico che attende la città di Napoli. Abbiamo lavorato con grande attenzione e Napoli Servizi ha dato dimostrazione di come una società partecipata funzioni".

Borriello prova anche a smorzare le polemiche con il club di De Laurentiis: "Con il calcio Napoli non ci sono ruggini. Ognuno ha le sue opinioni. Questa non è una vittoria del Comune, ma soltanto l'inizio di un programma che ci eravamo ripromessi di portare a termine e che avevamo annunciato alla città. Lo stadio è nostro e lo mettiamo a posto noi. Per chiunque voglia investire sullo stadio, poi, siamo a disposizione. Esistono strumenti normativi, oggi in Italia, per farlo. Questo primo milione di euro di interventi fa parte di un programma di investimento da 25 milioni di euro, a disposizione per mettere a posto il San Paolo. Il Napoli vuole costruire un suo impianto? A noi non risulta. Noi lo stadio lo mettiamo a posto a prescindere, altrimenti non avremmo potuto più effettuare alcun genere di attività in questo impianto. I lavori che noi facciamo sono il frutto di una mancata manutenzione da 25 anni a questa parte. Noi siamo i proprietari dell'impianto e questo è il nostro dovere, per il bene della città. Che poi ci giochi il Napoli, la Turris o la Juve Stabia, per noi non cambia la sostanza. Noi e i tifosi vogliamo che questo sia lo stadio della città di Napoli e del calcio Napoli. Per quanto riguarda la convenzione, poi, ci stiamo lavorando. Dopo il match con il Real Madrid ci siederemo nuovamente al tavolo con il club partenopeo".

A partire da giugno, poi, il secondo lotto di lavori: "Per la seconda tranche di lavori, che prevede interventi per 3 milioni e 600mila euro, siamo già attivi con i nostri uffici tecnici. Riguarderanno ancora opere di manutenzione straordinaria", conclude Borriello.

TUTTE LE FOTO DEI LAVORI AL SAN PAOLO