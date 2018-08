Stadio San Paolo, salta l'accordo Comune-Napoli Calcio. ADL furioso

Tra il Comune di Napoli e la società calcio Napoli ci sarebbe stato un nuovo strappo. A riportarlo è l'Ansa. Ieri in programma una riunione tra amministrazione comunale e vertici del club per il saldo dei canoni relativi a due stagioni fa e per il dialogo sulla nuova convenzione quinquennale. De Laurentiis, però, non avrebbe gradito le condizioni dello stadio San Paolo (oggetto di restyling in vista delle Universiadi 2019) e avrebbe dunque criticato aspramente l'amministrazione comunale.



C'è preoccupazione, da parte del club: mancherebbe la sicurezza di disputare la prima gara, quella in programma il 25 agosto contro il Milan, al San Paolo. Per questi motivi la riunione sarebbe saltata.