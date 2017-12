Marino: "Lavezzi vuole tornare a Napoli. Difficile ciò accada a gennaio"

“Che Lavezzi voglia tornare a Napoli è evidente. Che poi il Napoli lo prenda, è un po’ più complicato". Così l'ex direttore generale del Napoli Pierpaolo Marino, che nell'estate del 2007 portò Ezequiel Lavezzi all'ombra del Vesuvio, ha parlato ai microfoni di Piùenne di un possibile ritorno in azzurro dell'attaccante argentino, qualora non dovesse andare in porto con l'Hebei Fortune il rinnovo di contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre.

"La mia impressione è che il 'Pocho' voglia chiudere la carriera in azzurro, e forse ne so anche qualcosa. Dal punto di vista della trattativa di mercato, però, è difficile che il Napoli lo prenda. A gennaio la vedo difficile, nel tempo chissà…”, ha concluso Marino.