Lavezzi: "Penso sempre ad un ritorno a Napoli, ma De Laurentiis non mi vuole"

"Penso sempre a Napoli, alla possibilità di tornare. Anche se credo che il presidente De Laurentiis non voglia. Se un giorno tornerò di nuovo in Italia e non andrò al Napoli, sarà perchè non mi hanno voluto". Così Ezequiel Lavezzi ha parlato nel corso di una lunga intervista rilasciata a "L'Originale" in onda su Sky Sport.

"A Napoli ho lasciato tante cose belle, ho vissuto grandi momenti", spiega il 'Pocho', che parla anche della squadra di Sarri: "Ha dato un’identità di gioco diversa. Le polemiche col presidente? Credo che si possa solo apprezzare il lavoro di un allenatore che fa giocare una squadra così bene".

Conclusione sulla doppia sfida con il Real Madrid: "Il Napoli deve pensare che non può già considerarsi a livello di squadre del genere, anche se la strada che sta percorrendo è quella giusta".