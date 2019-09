Onorificenza a Rudy Krol: "Napoli è una città che non dimentica"

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha consegnato presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo un'onorificenza a Ruud Krol, in segno di riconoscimento per la sua brillante carriera nel Napoli calcio.

Krol, "Rudy" per il pubblico del San Paolo, ha vestito i colori azzurri dal 1980 al 1984, collezionando in totale 125 presenze con la maglia partenopea.

"Oggi è una giornata importante. Napoli non dimentica i campioni che hanno dato tanto non solo dal punto di vista sportivo, ma anche umano. Ruud è una persona che ha un legame speciale con la nostra città ed è un esempio per lo sport mondiale. Napoli ha grande memoria e non dimentica mai chi le ha fatto del bene", ha spiegato de Magistris prima di consegnare a Krol una targa e la medaglia della città.

"Sono molto felice di questo riconoscimento. Non me lo aspettavo e ringrazio il sindaco per questo. Napoli è sempre nel mio cuore e quando posso ci torno sempre con enorme piacere. Qui ho vissuto quattro anni stupendi, tra i più belli della mia vita", le parole di Krol.