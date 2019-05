Real Madrid pazzo di Koulibaly: offerti 90 milioni, la risposta di De Laurentiis

Dovrebbe restare a Napoli Kalidou Koulibaly, forse il miglior difensore d'Europa, sul quale il Napoli punta molto per restare competitivo ad alti livelli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, un tentativo nelle ultime ore, per strapparlo agli azzurri, è stato fatto dal Real Madrid: l'offerta arrivata a De Laurentiis sarebbe di 90 milioni di euro. Il patron avrebbe gentilmente declinato l'invito. Sul difensore anche il PSG vorrebbe investire la stessa cifra, ma finora nessuna offerta ufficiale pare sia pervenuta. E, in ogni caso, sarebbe destinata al cestino.

