ANTEPRIMA - Dalla Spagna: "Real all'assalto di Koulibaly a gennaio: pronti 100 milioni"

Saltato il colpo finale di mercato in estate, il Real Madrid guarda già alla campagna rafforzamenti in vista della finestra invernale di trattative.

In cima alla lista delle preferenze di Zinedine Zidane, per rinforzare il reparto arretrato, c'è sempre Kalidou Koulibaly.

Il club di Florentino Perez - stando a quanto riferisce dalla Spagna 'Don Balon' - sarebbe pronto a stanziare 100 milioni di euro per andare all'assalto del difensore del Napoli già a gennaio.

Il club partenopeo, però, dal canto suo, non sembra disposto a far sconti ai madrileni, in virtù anche di quanto accaduto con James Rodriguez, ricorda Don Balon.