Koulibaly al Psg? Il difensore del Napoli avrebbe già scelto casa a Parigi

Kalidou Koulibaly sempre più lontano da Napoli. Il fortissimo difensore franco-senegalese in questa stagione ha deluso le aspettative, complice una pessima annata dell'intera squadra partenopea - almeno nel torneo nazionale. In estate Koulibaly potrebbe partire e far incassare molti soldi alla società. Secondo Le Parisien la destinazione è già stata individuata: Koulibaly starebbe per tornare in Francia, precisamente a Parigi.

La conferma arriverebbe da una notizia 'immobiliare'. Kalidou Koulibaly avrebbe infatti già comprato casa nel cuore di Parigi, spendendo circa 4 milioni di euro. Le Parisien ipotizza dunque che per Koulibaly sia molto probabile un futuro con la maglia del PSG.