Koulibaly cuore d'oro: il difensore del Napoli paga l'albergo alla sua nazionale

Bel gesto di Kalidou Koulibaly nei confronti della sua nazionale e dei suoi compagni. Dopo il pareggio con la Nigeria per 1-1 - racconta L'Observateur - i calciatori del Senegal hanno scoperto che l'albergo di Londra in cui erano ospiti, non era disposto ad ospitarli per un'altra notte.

Il motivo era da ricercare nel mancato pagamento della fattura della notte precedente da parte della federazione.

A risolvere il tutto sono stati il difensore del Napoli e l'agente di calciatori Djily Dieng, che sono passati alla cassa per regolare il conto da circa 16 milioni di franchi CFA (poco meno di 25mila euro), in attesa di essere rimborsati in seguito.