Koulibaly contestato: "Se hai la testa altrove vai via"

Anche per Kalidou Koulibaly è finito l'idillio coi tifosi del Napoli. La prestazione negativa di ieri contro il Lecce gli è costata una dura contestazione sulla sua pagina Instagram.

"Dobbiamo reagire da squadra vera - aveva scritto il centrale franco-senegalese - lavorare e fare punti. Napoli non merita questa classifica".

Ma i tifosi non l'hanno presa bene. "O ci si impegna o andate via! Napoli non merita certe prestazioni!”, è il leitmotiv delle risposte ricevute dal calciatore. Offese, e anche inviti abbastanza decisi: "Se hai la testa altrove dai spazio ad altri". L'idea è che il calciatore, distratto dal mercato, ormai da mesi sia soltanto l'ombra del campione visto gli scorsi anni.