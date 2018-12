Giudice sportivo irreprensibile con il Napoli: stangata per Koulibaly e Insigne

Il Giudice Sportivo Mastandrea, dopo aver reso nota la sanzione comminata all'Inter per i cori razzisti indirizzati al difensore Kalidou Koulibaly durante Inter-Napoli (due giornate a porte chiuse), ha deciso di squalificare per due giornate i calciatori del Napoli Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly, espulsi durante la gara. I due torneranno in campo, dopo Napoli-Bologna e Napoli-Lazio, proprio a San Siro contro il Milan, per la seconda giornata del girone di ritorno.