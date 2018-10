Infortunio Koulibaly: probabile riposo con l'Udinese

Kalidou Koulibaly è la più grande incognita per la partita di Udine che il Napoli affronterà sabato alle 20.30 al Friuli. Il franco-senegalese ètornato in anticipo dal ritiro della sua Nazionale per problemi muscolari.

Oggi il difensore ha fatto lavoro differenziato. Nonostante Ancelotti lo abbia fin qui schierato sempre titolare – l'unico in tutta la rosa azzurra – è probabile sabato possa cedere il posto a Nikola Maksimovic, anche perché si avvicinano i due importantissimi appuntamenti col Paris Saint-Germain mercoledì e con la Roma la domenica successiva.

Un altro dubbio di Ancelotti potrebbe riguardare la fascia destra. Hysaj ha giocato con l'Albania, mentre Malcuit è più fresco e si sta dimostrando affidabile.

Da vedere anche chi riposerà in attacco, con Verdi e Ounas che potrebbero addirittura partire favoriti su Insigne e Mertens.