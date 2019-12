Napoli, Koulibaly torna a gennaio. Ghoulam si allena in gruppo

Domenica di lavoro per il Napoli a Castel Volturno dopo la brutta sconfitta interna contro il Parma.

Kalidou Koulibaly si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al bicipite femorale destro. Il difensore senegalese tornerà, dunque, in campo direttamente a gennaio.

Faouzi Ghoulam ha svolto l'intera seduta in gruppo. Solo terapie per Maksimovic che comunque con il Sassuolo sarà assente per squalifica.