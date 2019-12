Infortunio Koulibaly: il Napoli perde il senegalese per 1-2 mesi?

Disfatta contro il Parma per il Napoli avrà strascichi anche per le prossime partite. La squadra di Gattuso infatti rischia di dover fare a meno di Koulibaly uscito per infortunio.

Il senegalese ha riportato un probabile stiramento alla gamba destra nel tentativo di rincorrere Kusulevski per mettere una pezza ad un suo mancato controllo, venendo poi sostituito da Luperto.

La prima diagnosi parla di sospetto stiramento al bicipite femorale destro. Tempi di recupero 1-2 mesi.