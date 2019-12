Natale all'Ospedale Santobono per Ghoulam e Koulibaly

Natale speciale per i calciatori del Napoli Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam. I due azzurri si sono recati in visita all'ospedale Santobono per regalare tanti doni e qualche ora di gioia ai piccoli pazienti del nosocomio pediatrico partenopeo.

"Natale, si sa, è la festa dei bambini....donare gioia ed allegria ai bambini, soprattutto se costretti a passarlo in ospedale, è il gesto più nobile che ci sia! Un grazie a due ragazzi meravigliosi, Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam, che hanno scelto, come spesso fanno, di passare un pomeriggio con i nostri bambini... Perché il vero successo, nella vita, è la capacità di creare emozioni...", si legge sui profili social dell'ospedale Santobono.