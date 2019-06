Koulibaly alimenta le chiacchiere sul suo futuro: "Se resto a Napoli? Vedremo"

Si comincia a discutere di una eventuale cessione del fenomeno senegalese del Napoli Kalidou Koulibaly. Finora si procede tra smentite che però non sembrano mai definitive. Lo stesso diretto interessato, interpellato dopo la vittoria del Senegal sulla Tanzania, ha spiegato: "Se resto a Napoli? Non so, penso di sì. Ora voglio pensare alla Nazionale, poi tornerò a Napoli e vedrò cosa succede". Così Koulibaly ha alimentato una serie di voci. Oggi Stefano Antonelli, intermediario di mercato e collaboratore di Fali Ramadani, agente di Koulibaly, durante Si Gonfia la rete ha spiegato: "Dinanzi a 120 milioni ogni squadra del mondo rifletterebbe. Ma oggi il Napoli è al sicuro".

La sensazione è che al momento nessuna squadra possa avvicinarsi alla cifra richiesta del Napoli, ma che in futuro possano aprirsi scenari di mercato con top clubs interessati a Koulibaly. La cifra richiesta dal Napoli? La rivela il cronista sportivo Carlo Alvino: "Koulibaly ha una clausola rescissoria di 150 milioni. Chi è interessato al calciatore ora sa quanto deve spendere".

