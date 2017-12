"Koulibaly al Barcellona già a gennaio", ne parlano i giornali spagnoli

Il portale Fichajes, specializzato in calciomercato spagnolo, parla delle operazioni in entrata che il Barcelona dovrà effettuare a gennaio per rimpolpare la difesa: l'infortunio di Umtiti e il malumore di Mascherano, che vorrebbe tornare in Argentina, obbligano i catalani all'acquisto di un centrale - forse due. Tra i nomi che Fichajes fornisce c'è quello di Kalidou Koulibaly, autore di un grande inizio di stagione con il Napoli, sicuramente tra i difensori più in vista in Europa in questo momento. Non sono note le cifre, ma l'interesse sembra reale.



Difficile, però, che Aurelio De Laurentiis si privi di uno dei top player della squadra proprio a gennaio, in quella che può essere una stagione importante per gli azzurri. Tra gli altri nomi Diakhaby del Lione, Zagadou del Borussia Dortmund e de Vrij della Lazio.