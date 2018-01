SKY - Napoli, possibile il doppio colpo Politano-Klaassen

Il finale di calciomercato del Napoli potrebbe riservare molte sorprese ai tifosi azzurri, in un senso o nell'altro. Secondo Sky Sport, infatti, non è da escludere un clamoroso doppio colpo del club di De Laurentiis nelle ultime 24 ore di trattative.

Alla corte di Sarri, infatti, potrebbero arrivare sia Politano che Klaassen. Per cedere il primo il Sassuolo deve trovare un sostituto in queste ore, che potrebbe essere D'Alessandro del Benevento o Babacar della Fiorentina. Per l'olandese, invece, il Napoli potrebbe facilmente raggiungere l'accordo con l'Everton sulla base del prestito con diritto di riscatto.

Per Younes, invece, se ne riparlerà a luglio: l'esterno tedesco non si muoverà dall'Olanda per motivi familiari e si vestirà di azzurro solo in estate, quando sarà libero a parametro zero.