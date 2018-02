Trattativa Klaassen, il retroscena: “Situazione strana, saltata per diritti d'immagine”

Sam Allardyce, allenatore dell'Everton in cui milita il centrocampista olandese Davy Klaassen, ha svelato alcuni retroscena sulla trattativa che doveva portare il calciatore al Napoli.

Come specificato dal manager, nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato il club inglese e quello di Aurelio De Laurentiis avevano raggiunto un accordo per la cessione in prestito del ragazzo.

Poi qualcosa è andato storto. A quanto pare, si tratta di un problema legato ai diritti d'immagine, non una novità quando il Napoli si approccia a nuovi calciatori.

“È stata la situazione più strana di questo mercato – ha spiegato Allardyce – Il contratto del giocatore con una società sportiva è uno dei motivi per cui è saltato. Siamo delusi, ma lui dovrebbe essere molto più deluso di noi visto che non giocherà per il Napoli. Non so perché non siano riusciti a superare gli ostacoli”.