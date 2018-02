Khedira schietto: "Siamo più forti del Napoli, noi abbiamo 20 giocatori, loro 11"

Il centrocampista della Juventus Sami Khedira è sembrato sicuro in alcune dichiarazioni rilasciate alla tv tedesca Sport1: "Per lo scudetto siamo più forti del Napoli", ha affermato Khedira. "Per ora è un testa a testa tra noi e loro. Hanno un punto in più, ma noi abbiamo una squadra forte, non undici ma venti giocatori e il vantaggio che abbiamo è quello di aver vinto parecchi titoli e non essere ancora sazi”. Una dichiarazione diretta, un modo di esprimersi non nuovo tra i calciatori juventini che evidentemente in questa lotta scudetto sperano anche in un crollo psicologico della squadra capolista.