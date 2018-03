“Forza Kevin, sputagli ancora!”: rissa verbale tra tifosi sulla pagina di Strootman

Accade di tutto sul profilo Instagram del centrocampista olandese della Roma Kevin Strootman. Accesi commenti da entrambe le parti alla foto postata dal calciatore in vista del match di stasera col Napoli al San Paolo.

Da un lato i romanisti, che – oltre a qualche lanciare insulto razzista – in gran parte si augurano l'olandese torni a sputare verso la curva dei tifosi del Napoli (“Forza Kevin, sputagli ancora!”), gesto non proprio simpatico risalente al 12 febbraio 2014, quando con uno spettacolare 3-0 la squadra al tempo allenata da Benitez eliminò i giallorossi dalla Coppa Italia che avrebbe poi vinto in finale con la Fiorentina.

D'altra parte non sono pochi i partenopei che inneggiano ad un nuovo infortunio per il giocatore. Neanche un mese dopo l'episodio del San Paolo, Strootman si infortunò gravemente al ginocchio.