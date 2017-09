CALCIOMERCATO NAPOLI - Gli azzurri pensano a Kepa per il dopo Reina?

Da uno spagnolo all'altro per la porta del Napoli. Questa l'ipotesi di calciomercato per il futuro prossimo, in caso di addio a fine stagione a Pepe Reina.

Secondo quanto scrive Daily Express, infatti, gli azzurri, al pari di Arsenal e Real Madrid, sarebbero interessati a Kepa Arrizabalaga, estremo difensore dell'Atletico Bilbao e della nazionale spagnola.

Il giovane e promettente portiere è in scadenza di contratto con i baschi e potrebbe lasciare la sua attuale squadra a parametro zero.