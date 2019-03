Napoli-Udinese, Ancelotti convoca anche il primavera Zedadka

Novità in casa Napoli. Carlo Ancelotti ha infatti deciso di convocare Karim Zedadka, giovane centrocampista della Primavera azzurra, per il match casalingo contro l'Udinese.

Per il franco-algerino classe 2000, arrivato in estate dal Nizza, si tratta della prima convocazione in assoluto con la prima squadra.

Zedadka, che ha preso la maglia numero 3, è particolarmente duttile e può agire sia da centrocampista centrale che da esterno di centrocampo o terzino a sinistra.

Questo l'elenco completo dei convocati da Ancelotti, che deve rinunciare molti infortunati: Meret, Ospina, Karnezis, Hysaj, Malcuit, Mario Rui, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Koulibaly, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski, Zedadka, Verdi, Ounas, Gaetano, Mertens, Callejon, Younes, Milik.

