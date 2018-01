Kalidou Koulibaly, frecciata alla Juventus: “Segnano sempre un gol...”

Un Kalidou Koulibaly a tutto tondo, quello emerso dalla lunga intervista che il difensore franco-senegalese del Napoli ha concesso alla Gazzetta dello Sport.

“Qui sto benissimo – racconta il numero 26 del Napoli – città e squadra mi danno tutto e io voglio restituire qualcosa ai napoletani, voglio dare loro lo scudetto”. KK ha le idee molto chiare: “Vogliamo mettere fine all’egemonia della Juventus e dimostrare che si può vincere lo scudetto offrendo un calcio spettacolare, mentre loro quando giocano contro di noi segnano sempre un gol e poi si mettono a difenderlo”.

Sempre in crescita dal suo arrivo in Italia, il 26enne ha fatto anche un bilancio della sua carriera fino a questo punto. “Oggi sto vivendo uno dei momenti migliori della mia carriera – spiega – Qui sono cresciuto tanto, dopo il primo anno che è stato di ambientamento, e che fu difficile quando Benitez mi mise in panchina, mi dissi che mi sarei dovuto meritare questa grande chance e ho lavorato intensamente. Sarri mi ha subito dato grande fiducia e da quel momento tutto è andato meglio. La partita di Europa League contro il Bruges rappresentò la svolta sia per me che per la squadra”.