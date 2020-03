CALCIOMERCATO - Napoli, sfida alla Juve per l'erede di Neymar

Il Napoli lancia la sfida alla Juventus per Kaio Jorge, nuova stella del calcio brasiliano e del Santos, ritenuto in patria come possibile erede di Neymar. L'indiscrezione arriva dalla stampa spagnola e a riportarla è "Don Balon".

Del futuro del 18enne attaccante brasiliano ne ha parlato negli ultimi giorni José Carlos Peres, presidente del club paulista. "La Juve non ha presentato offerte ufficiali. Ho solo avuto richieste d’informazioni, alle quali ho risposto: la clausola è di 75 milioni di euro, ma siamo disposti a trattare. Dobbiamo proteggerci dall’aggressività economica dei grandi club europei. Mettere clausole alte significa obbligare le società a venire a parlare con noi. Con i bianconeri Stavamo trattando sulla base di 30 milioni, ma non solo con loro. Altre due società italiane sono molto attive oltre ad una francese, di cui però, siccome non sono uscite notizie sulla stampa, non posso rivelare i nomi", ha rivelato il numero uno del Santos ai microfoni di Calciomercato.com.

Secondo "Don Balon" le altre due società italiane ed il club francese interessate a Kaio Jorge sarebbero proprio Napoli, Inter e Psg.