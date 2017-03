Juventus e ‘ndrangheta, Borrelli e Simioli: "Se fosse capitato a noi avrebbe avuto un'altra risonanza"

“Per anni ci hanno inondato di insulti razzisti, chiamandoci anche camorristi, e ora si scopre che proprio gli juventini avrebbero contatti con la Ndrangheta, anche se la notizia non sta avendo l’eco che avrebbe avuto se un’indagine del genere avesse colpito il Napoli”. La denuncia arriva dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli de La radiazza per i quali “i tifosi della Juventus dovrebbero cantare Vesuvio lavali col fuoco agli ‘ndranghetisti e non certo ai napoletani, ma dubitiamo che lo faranno perché purtroppo i risultati di anni di offese e bugie dei leghisti hanno creato un clima di odio verso i partenopei che è ora difficile da estirpare”.