Juventus-Napoli, Gigi D'Alessio: "Gravi errori arbitrali, ma nulla è perduto"

"Ieri è stata una brutta serata. La Juve si è dimostrata più forte, ma la partita è stata decisa da alcuni gravi errori arbitrali. È un peccato anche per i bianconeri perché vincere in questo modo getta della ombre»". Così Gigi D'Alessio sul match tra Juventus e Napoli.

"Se ci concedono quel rigore sacrosanto su Albiol tutto cambia", ha spiegato il cantante all'Adnkronos. "Magari avremmo perso comunque ma con un gol in più al ritorno sarebbe stata una partita diversa, adesso è tutto più difficile. Vedendo il match di ieri quello che salta all'occhio è la sudditanza dell'arbitro nei confronti degli juventini che si possono permettere nei confronti del direttore di gara cose a quelli con le altre maglie non sono concesse. Una sudditanza che mi pare ci sia anche da parte dei telecronisti, ieri non mi è per niente piaciuto il commento del match, non l'ho trovato equilibrato"

La speranza del cantate, adesso, è che la squadra tiri fuori l'orgoglio. "Sabato abbiamo un match importante con la Roma e poi martedì dobbiamo cercare l'impresa contro il Real Madrid. Sarò anch'io allo stadio per spingere i ragazzi"..