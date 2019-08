Juventus-Napoli vietata ai campani di nascita, Gad Lerner: "Razzismo"

Juventus-Napoli sarà vietata non solo ai residenti in Campania, ma anche a tutti i nati in Campania (ad esempio a Maurizio Sarri? Franzo Grande Stevens? Ciro Ferrara e Fabio Cannavaro?). Un annuncio molto controverso quello apparso sul sito ufficiale della Juventus, che in questi minuti sta scatenando polemiche trasversali. Ad esprimersi sul divieto è il noto giornalista Gad Lerner, che commenta così: "Stadio vietato a chi è nato in Campania? Forse la Juventus non se n'è accorta e ha applicato male un consiglio della Questura di Torino. Questo annuncio è un gravissimo precedente di razzismo pratico applicato".

LA RISPOSTA DEL CLUB BIANCONERO - Juventus Football Club precisa che le restrizioni di vendita dei biglietti per la partita Juventus-Napoli del 31 agosto, pubblicate sul sito della società nella mattinata di ieri, sono state comunicate, tramite Posta Elettronica Certificata, agli uffici competenti in data 4 agosto alle ore 16.

Le modalità di vendita dei tagliandi potrebbero subire variazioni, anche sostanziali, solamente a seguito delle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che non si è ancora riunito.