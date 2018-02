Marino Bartoletti, insulti dai tifosi bianconeri dopo la proposta per Juve-Napoli

L'ha proposto nel suo abituale intervento a Radio 24: che in nome di uno dei più combattuti ed entusiasmanti campionati di Serie A degli ultimi anni, il settore ospiti dell'Allianz Stadium di Torino venga aperto ai tifosi del Napoli in occasione del big match di aprile tra Juventus ed azzurri.

Un'idea, quella del noto giornalista sportivo Marino Bartoletti, che da molti è stata salutata positivamente ma da altrettanti – se non di più – sostenitori (soprattutto della Juve) è stata accompagnata da insulti e pesantissimi sfottò.

"Sono stato coperto da una valanga di insulti in privato e anche in pubblico (in alcuni siti) da parte di chi non ha capito e\o non vuole capire il senso di questa proposta", sottolinea il giornalista. "Nella partita d’andata non è stato consentito ai tifosi della Juve di andare al San Paolo – prosegue Bartoletti – Vero! E profondamente ingiusto! Un motivo in più, ora che siamo nel 2018 e che l’aria del calcio italiano sembra cambiare, di prendere nuove abitudini".

"Tutto il mondo guarderà quella partita – sottolinea ancora – L’esito probabile di un campionato meraviglioso, nobilitato da due squadre diverse ma egualmente straordinarie. Un campionato che avrà un vincitore comunque storico, in grado di battere un avversario degno del proprio valore. Ebbene, a quel “mondo” pronto ad amare e ad investire nel nostro calcio, chi spiegherà che l’Italia non è in grado di garantire un minimo segno di reciprocità e di sportività?".