Juve-Napoli, bloccata la partenza di 100 ultras azzurri

Juventus-Napoli si è rivelata una partita senza problemi di ordine pubblico grazie a una capillare organizzazione dei servizi di sicurezza. Nei giorni antecedenti la gara la Digos della questura di Torino è riuscita a individuare 100 persone residenti in provincia di Napoli appartenenti ad alcuni gruppi del tifo organizzato partenopeo e a bloccare loro partenza per Torino, tra gli 800 tifosi napoletani che avevano acquistato il biglietto per il settore ospiti.

Questi - come riferisce TorinoToday - erano riusciti ad avere i tagliandi grazie a due ricevitorie della provincia di Isernia e di Torre del Greco i cui titolari saranno denunciati all’autorità giudiziaria per inottemperanza al provvedimento adottato dal Prefetto di Torino che vietava la vendita di biglietti ai residenti in provincia di Napoli.

Denunciato e sanzionato un tifoso juventino

Un ultrà juventino 25enne è stato denunciato per aver acceso un fumogeno durante la partita. Inoltre è stato sanzionato per la violazione del regolamento dello Stadium in merito alle accensioni pericolose e per essere entrato all’interno dello stadio con la maglietta riportante la denominazione del gruppo Ultrà dei Viking, il cui striscione identificativo non è più autorizzato. Al supporter è stata anche ritirata la tessera del tifoso e nei suoi confronti è stata avviata la procedura per l’adozione di un provvedimento Daspo.

