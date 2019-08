Juve vieta trasferta ai napoletani, Salvatore Esposito: "Tristezza e schifo"

Duro attacco alla Juventus da parte dell'attore Salvatore Esposito, il Genny Savastano di Gomorra. La Juventus, senza interpellare la Questura di Torino, ha negato la trasferta a tutti i nati in Campania e e a tutti i residenti in regione. Un provvedimento che ha scatenato polemiche e reazioni. "Io sono orgoglioso di essere nato a Napoli - afferma Esposito - di essere campano e tifoso della squadra della mia città. Gesti come questo trasformano un sport e un gioco in tristezza e schifo. Mi appello alle federazioni nazionali e internazionali, che si impegnano in tante campagne contro il razzismo, lasciando poi passare azioni come questa".