Sabato sera Carlo Ancelotti e Maurizio Sarri si affronteranno per la prima volta in Serie A. I due tecnici si erano sfidati in precedenza solo nella Coppa Italia 2006-2007, in un Milan-Arezzo, ed in amichevole nell'estate 2016 in Bayern Monaco-Napoli. Sportmediaset ha messo a confronto le carriere dei due allenatori.