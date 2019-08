Juve-Napoli, mille biglietti per il settore ospiti. Vietata ai residenti in provincia di Napoli

Sono in vendita i biglietti per la gara Juventus-Napoli, in programma sabato 31 agosto alle ore 20.45. A seguito del Decreto del Prefetto di Torino del 22 agosto 2019 la vendita avverrà con le seguenti prescrizioni: divieto di vendita ai residenti in provincia di Napoli (anche se con Fidelity Card), inibizione alla vendita in provincia di Napoli, vendita consentita per il settore ospiti ai possessori di Fidelity Card rilasciata dalla SSC Napoli ovunque residenti tranne che nella provincia di Napoli.

Per l'acquisto (fuori dalla provincia di Napoli) occorre Fidelity Card rilasciata dalla SSC Napoli, documento d'identità. Si potrà acquistare il biglietto in tutte le ricevitorie TicketOne abilitate. La Juventus mette a disposizione 1016 biglietti per il settore ospiti (110). Il prezzo del tagliando è di 67 euro. La vendita terminerà il 30 agosto alle 19:00.