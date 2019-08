Juve-Napoli, le probabili formazioni: Milik ancora out, chance per Maksimovic?

Cresce l'attesa per Juventus-Napoli, un inedito alla seconda giornata di campionato. Le due squadre sono reduci da due vittorie differenti, nelle modalità e nel punteggio, e c'è grande curiosità per il confronto tattico tra l'ex di turno Sarri e il suo successore Ancelotti.

Gli azzurri dovrebbero rinunciare ancora a Milik, alle prese con problemi muscolari che lo affliggono da qualche settimana. Dovrebbe essere regolarmente tra i convocati, invece, il messicano Lozano. Per quanto riguarda le scelte di formazione, nel Napoli potrebbero esserci novità rispetto all'undici iniziale sceso in campo a Firenze. In difesa sulla corsia di destra, infatti, Ancelotti potrebbe optare per Maksimovic, da contrapporre a Cristiano Ronaldo, mentre sulla fascia opposta Ghoulam sembra favorito su Mario Rui.

In casa Juve Sarri sembra voler puntare ancora una volta su Higuain al centro dell'attacco. In difesa De Ligt potrebbe partire ancora una volta dalla panchina. A centrocampo ballottaggio tra Rabiot e Matuidi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny, De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens. All. Ancelotti

ARBITRO: Orsato di Schio.