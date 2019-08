Juventus-Napoli: dove vedere la partita

Sabato 31 agosto Juventus e Napoli scenderanno in campo a Torino (calcio d'inizio ore 20,45) per l'attesimo big match della seconda giornata del campionato di Serie A 2019-2020.

L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky, sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport Hd, con ampio prepartita.

DIRETTA STREAMING

Gli abbonati Sky potranno godersi il match tra azzurri e grigiorossi anche in diretta streaming su pc, tablet e smartphone attraverso l'applicazione Sky Go.

DIRETTA RADIO

Per chi non potesse seguire il match in diretta tv, c'è anche la possibilità di seguirlo in diretta su Radio Rai e su Radio Kiss Kiss Italia.