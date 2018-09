Trasferta a Torino vietata ai residenti in Campania, Salvini convocato al Comune di Napoli

"Ho provveduto a convocare in Commissione il Ministro dell’Interno Matteo Salvini poiché ha evitato ai napoletani residenti in Campania di sostenere la propria squadra a Torino". Così Carmine Sgambati, consigliere comunale di Napoli e presidente della Commissione Sport, ha parlato del divieto di trasferta a Torino per i residenti in Campania ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete".

"La tifoseria napoletana - ha proseguito Sgambati - si sta distinguendo per educazione e capisco il problema che potrebbe verificarsi a Torino, ma è stato vietato ai napoletani anche andare a Genova e probabilmente sarà vietato anche di andare ad Udine. Questo provvedimento non vieta al delinquente che abita a Bologna, a Roma o Udine di andare allo stadio della Juventus, per cui è inutile: aperto il settore ospiti è ingiusto non permettere ai residenti in Campania di seguire il Napoli in trasferta".